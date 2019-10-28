BUÜ'lü akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyenler, Türkiye'de ilk defa yerli ve millî imkânlarla tekstil sektöründe kullanılması planlanan ‘karşılıklı çift kafalı sürfile otomatı' imâl etti.

TÜBİTAK-TEYDEB-1505 üniversite-sanayi iş birliği destek programı çerçevesinde desteklenen, yürütücülüğünü BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kenan Çeven'in yaptığı ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Ayça Gürarda'nın yer aldığı proje ile tekstil sektöründe kullanılması hedeflenen “karşılıklı çift kafalı sürfile otomatı” tasarımı ve imalatı yapıldı. Cihazın Türkiye'de ilk defa yerli ve millî imkânları kullanarak geliştirilmesi, sektör için önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Asil Grup Makine San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti'nin müşteri firma ortağı olarak yer aldığı proje hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Erhan Kenan Çeven, “TÜBİTAK - TEYDEB kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü yaptığım projede, araştırmacı olarak Doç. Dr. Ayça Gürarda, bursiyer olarak yüksek lisans öğrencimiz Mert Ateş, müşteri kuruluş yetkilisi olarak Hüseyin Keskin ve müşteri kuruluş proje sorumlusu olarak da makine mühendisi Erol Başçı yer aldı. Yürütülen proje ile Türkiye'de ve dünyada ilk defa yerli ve milli imkânlar kullanılarak “karşılıklı çift kafalı sürfile otomatı” imalatı gerçekleştirilmiş, tekstil ve hazır giyim sektörünün kullanımına sunulmuştur” şeklinde konuştu.

Çeven, “Karşılıklı çift kafalı sürfile otomatının ulusal ve uluslararası pazarda üretilen bir benzeri bulunmamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen makine ile üretimde yüzde 65 oranında zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Projede söz konusu otomat imalâtı için fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak patent başvurusunda bulunulmuştur” dedi.