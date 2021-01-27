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BUÜ'lü öğrenciler kuraklığa sanat ile dikkat çekti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, kuraklığa dikkat çekmek için özel bir video hazırladı.


BUÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf koro öğrencileri, şiiri Gonca Özmen'e ve bestesi Turgay Erdener'e ait olan ‘Göle Yas' isimli eseri seslendirerek vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması mesajını verdi. Son yılların en kurak geçen kış ayları sebebiyle kurumaya yüz tutan göller ve barajlar üniversite öğrencilerinin de dikkatini çekti. Müzik eğitimi alan üniversite öğrencileri, akademisyen Doç. Dr. Gülnihal Gül yönetiminde ‘Göle Yas' eserini seslendirerek youtube hesaplarından yayımladı. Öğrenciler, hazırladıkları proje ile tüm vatandaşları temiz su kaynaklarının korunması konusunda duyarlı olmaya davet etti.


Pandemi yüzünden koro çalışmaları çevrimiçi yapılmak durumunda kalan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf koro öğrencileri, koro derslerinde elde ettikleri ve canlı konserler ile sergileyemedikleri ürünlerini videolar aracılığıyla seyirci ile buluşturma fırsatı buluyor.

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