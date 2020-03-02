BUÜ'lü öğrenciler sektör yöneticileriyle buluşuyor

'si düzenlenen Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi (PBYSK) başladı. 3 gün sürecek kongrede, ürkiye'nin önde gelen firmalarının üst seviye yöneticileri ile öğrenciler buluşacak.

BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İİBF Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında İdlib şehitlerini unutmayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Şehadet şerbetini içen MehmetçiklerimizeCenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da âcil şifâlar diliyorum. Şehit verdiğimiz 36 gencimizden 2'sinin üniversitemizle irtibatı var. Zonguldak'ta defnedilen kardeşimiz Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Bölümü'nde öğrencilik yapmış. Osmaniye şehidimiz ise Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt Teknolojisi Bölümü'nde hâlen öğrencimizdi. Mekanları cennet olsun. Peygamberimize komşu olsunlar. Yüreğimiz yanıyor. Ancak vatan bu evlâtlarımızın omuzlarında yükseliyor” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ULİT tarafından 15.si düzenlenen kongreyi çok önemsediklerini vurguladı. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak ve ürettiklerini toplumla paylaşmak olarak 3 temel görevlerinin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Biz 4 temel alanda çok ciddi eğitim-öğretim faaliyetleri yapıyoruz. Ürettiklerimizi de toplum ile paylaşıyoruz. Sanayi ve şehir ile işbirliği noktasında bu kongrelerin de çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizi fabrikalara ve sanayi kuruluşlarına tecrübe kazanmaları için gönderiyoruz. Ancak düzenlenen bu programda o fabrikaların veya sanayi kuruluşlarının üst yöneticileri gelerek bizzat tecrübelerini burada anlatabiliyorlar. Buraya teşrif eden yöneticiler sizler ve bizler için rol model oluyorlar. Böylesine önemli bir toplantıyı 15. kez düzenleyen tüm topluluk üyelerine ve misafirlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programın açılış töreninde konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. DerdaKüçülalp ise fakülte olarak özel sektör ve sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunduklarına dikkat çekti. Teorik bilgilerin uygulama ile desteklenmesi noktasında kurum ve kuruluşların büyük katkıları olduğuna işaret eden Dekan Prof. Dr. Derda Küçükalp; “Öğrencilerimiz tarafından büyük emek vererek gerçekleştirilen kongreler özel sektör ile iletişim kurmak adına da çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin her anlamda güçlü olması gerekiyor. Günümüzde özellikle sanayimizin ve özel sektörümüzün güçlü olması ayrıca bir önem taşıyor. İşin milli ve manevi boyutunun olduğunu da biliyoruz. Güçlü sanayi, güçlü devlet demektir. Fakülte olarak bizler de elimizden geldiği ölçüde sektörlere donanımlı ve kendisini geliştirmiş personel yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

ULİT Başkanı Mustafa Çulha da 15. PBYS Kongresi'ni gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Profil Grup CEO'su Nedim Engin İlhan, programın ilk oturumunda öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.