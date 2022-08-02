BUÜ'lü öğrencilere TEKNOFEST'te “En İyi Takım Ruhu Ödülü”

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) TEKNOFEST finallerinde yarışan yapay zeka topluluğu Talos Otonom Araç Takımı, ortaya koyduğu başarılı ekip çalışması ile En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük bilimsel yarışma platformu olan TEKNOFEST, tüm hızıyla devam ediyor. BUÜ öğrencilerinin oluşturduğu takımlar da farklı kategorilerde mücadelesini sürdürüyor. Robotaksi Otonom Araç Yarışması'nda mücadele eden Talos Otonom Araç Takımı, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarda ortaya koyduğu mücadele azmi ile komiteler tarafından özel bir ödüle layık görüldü. Yaklaşık 40 finalist ile rekabet eden takım, önceki yıl da aynı ödülü kazanma başarısı göstermişti.

Destek veren herkese teşekkür eden ekip üyeleri, gelecek yıl kendi özgün araçları ile parkuru tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.