BUÜ'nün hak sahibi olduğu patent sayısı 60'ı buldu

Teknoloji Transfer Ofisi'nin akademisyenlerin çalışmalarına yönelik yaptığı araştırmalar neticesinde sadece son bir yıl içerisinde 20'ye yakın yeni patent Üniversitenin portföyüne eklendi.

BUÜ Yönetimi, görev süresi içerisinde akademisyenlerin projelerine odaklanarak patentleştirilmesi mümkün olan çalışmaları mercek altına aldı. 12 Mart 2020 yılında çalışmalarına başlayan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu ile birlikte Teknoloji Transfer Ofisi vasıtasıyla yapılan araştırmalar neticesinde 3 yıl içinde Üniversitenin hak sahibi olduğu patent sayısı 60'a çıkarıldı. Ulusal ve uluslararası patentleri alınan projelerin hak sahipliğini üstlenen Üniversite, iş dünyasından gelen talepler üzerine bazı patentlerin hak sahipliğini satarak hem akademisyenlere hem de öz gelirine katkı sağlamayı başardı.

Üniversitenin akademik ve bilimsel değerinin arttırılması hedefiyle bu çalışmaya odaklandıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “50 yıla yaklaşan bir akademik bilgi birikimine sahibiz. Elimizdeki bilimsel çalışmaların katma değere dönüştürülmesi ülkemiz ve üniversitemiz açısından büyük bir önem taşıyor. Son derece kıymetli çalışmalar yürüten akademisyenlerimiz var. Bu akademisyenlerimizin çalışmaları bir süre sonra kendilerine sıradan gibi geliyor. Teknoloji Transfer Ofisimiz vasıtasıyla hocalarımızın projelerini inceleyince anladık ki son derece kıymetli çalışmalar yapılmış. Bunların patentini almak istediğimizi belirtiyoruz. Onların da izin ve desteği ile üniversitemizin hak sahibi olduğu patent sayımızı 3 yılda 60'a çıkardık. Üniversite tarihi boyunca da başvurulan ulusal ve uluslararası patentlerin sayısı 346 iken, bunların 143 adeti tescil edilerek belge almıştır. Bu verileri de büyük yatırımlar yaparak devreye aldığımız AVESİS veri tabanı sayesinde ortaya çıkardık. Yakın zamandaki hedefimiz de 1 yıl içerisinde üniversitemizin hak sahibi olduğu patent sayısını 100'e ulaştırmak ve hatta mümkünse geçmek” dedi.

Patenti alınan projeleri iş dünyası ile paylaştıklarını ve ilgilenen olduğu takdirde hak sahipliğini belli bir ücret karşılığında devrettiklerini de açıklayan Rektör Kılavuz, “Sürekli gelişen ve yenilenen dijital bir çağda yaşıyoruz. Sektör fark etmeksizin teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya gayret eden bir iş dünyası var. İşte burada bizim patentlerimiz devreye giriyor. Akademisyenlerimizin patentli projelerini sanayicilerimiz ve iş dünyası temsilcilerine iletiyoruz. Uygun görülen olursa hak sahipliğini alıyorlar. Buradan üniversitemiz kazanıyor, akademisyenimiz kazanıyor, iş dünyası kazanıyor. Büyük resme baktığınız zaman ülke ekonomisi ve bilim dünyasının kazançlı çıktığını da görebilirsiniz. 3,5 yıllık görev süresi içinde 5 patentimizin hak sahipliğini devrederek ticarileştirdik. Yeni patentler almaya devam edeceğiz. Çok büyük bir akademik birikime sahibiz. Bu birikimin değerlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.