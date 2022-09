BUÜ'nün Horizon Europe Proje başarıları artarak devam ediyor

Dr. Aylin Poroy Arsoy koordinatörlüğünde sunulan, "Strengthening the Research Capacity of Turkey in Innovative Business Models for the Hospitality Sector (REMODEL)", başlıklı proje 1 milyon 499 bin 828 Euro bütçe ile HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 çağrısı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projede Üniversiteden 12 araştırmacının görev alacağı açıklandı.

BUÜ'nün Avrupa Birliği'ne yönelik proje başarıları her geçen gün artıyor. Farklı fakülte ve programlarda görev yapan akademisyenlerin yürüttüğü bilimsel çalışmalar önemli ölçüde destek almaya devam ediyor. Son olarak İİBF İşletme Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy'un koordinatörlüğünü üstlendiği proje, Avrupa Komisyonu tarafından HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 çağrısı çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyon Euro tutarında destek almayı başardı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un onayı, desteği ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp'in, Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay'ın, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cansev'in ve BUÜ Teknoloji ve Transfer Ofisinin bilgisi ve desteği dahilinde yürütülecek olan REMODEL projesi çerçevesinde, Universidad de Leon (İspanya) ve Atlantic Technological University (İrlanda) ortak olarak görev alacak ve BUÜ İİBF bünyesinde “Yenilikçi İş Modeli Laboratuvarı” oluşturularak Üniversitedeki Ar-Ge kapasitesinin güçlendirileceği vurgulandı.

Projede, Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy (Koordinator - İİBF/İşletme Bölümü), Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı (İİBF / Ekonometri Bölümü), Prof. Dr. Çağatan Taşkın (İİBF / İşletme Bölümü), Prof.Dr. Sevda Gürsakal (İİBF / Ekonometri Bölümü), Doç. Dr. Yasemin Ertan (İİBF / İşletme Bölümü), Doç. Dr. Elif Yücel (İİBF / İşletme Bölümü), Doç.Dr. Mehlika Saraç (İİBF / İşletme Bölümü), Öğr.Gör. Tuba Bora Kılınçarslan (Karacabey MYO / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları), Arş.Gör.Dr. Onur Öztürk (İİBF / İşletme Bölümü), Arş.Gör. Mine Aydemir Dev (İİBF / Ekonometri Bölümü), Arş. Gör. Burak Meydancı (İİBF / İşletme Bölümü) ve Doktora Öğrencisi Kamuran Üstün (İİBF / Maliye Bölümü) görev yapacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da böylesi prestijli bir projenin kabul edilmiş olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Rektör Kılavuz, başta projenin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy olmak üzere tüm ekibi tebrik ederek, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.