BUÜ'nün ilk Çocuk Şenliği'nin konukları depremzedeler oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Çocuk Şenliği'nde depremzede aileler ve çocukları keyifli bir gün geçirdi.

Üniversite tarihinde ilk defa yapılan BUÜ Çocuk Şenliği'nin ilk konukları deprem bölgesinden Bursa'ya gelen aileler ve çocukları oldu. Görükle Kampüsü'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Fakülte binası içerisinde kurulan alanı ziyaret eden misafirler için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Hemşirelik Bölümü öğrencileri de giydikleri çizgi kahraman kostümleriyle organizasyonda gönüllü olarak görev yaptı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şenliği ziyaret ederek ailelere ve çocuklara moral verdi.

“Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz”

Organizasyon öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulundu. Kısa süre içerisinde depremin izlerinin ortadan kaldırılması için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalar başlattığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bir ve beraber olmak için, dayanışmanın en güzel örneklerini bu süreçte verdik. 80 depremzede ailemizi de bu çerçevede üniversitemizin yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede konutlarınız yapılacak ve sizleri yeni yuvalarınıza uğurlayacağız” dedi.

Yaşanan acı durumun atlatılması için el birliğiyle mücadele edildiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve hemşirelik bölümü öğrencilerimiz kendi imkanları ölçüsünde depremzede misafirlerimiz için bir organizasyon gerçekleştirmeyi düşündüler. Bu duyarlı davranışlarından ötürü her birini gönülden tebrik ediyorum. Depremzedelerimizin normal hayatlarına dönüşlerine vesile olmak son derece kıymetli bir davranış örneğidir. İnşallah bugün çocuklarımız ve aileleri yaşanan acıyı biran olsun unutacak. Çocuklarımızın yüzünde minik bir gülümsemeye vesile olmak, bizler için son derece değerlidir. Etkinliğin keyifli geçmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

Şenliğe ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu ise Üniversite tarihindeki ilk çocuk şenliğini gerçekleştirmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Kampüste misafir edilen depremzede aileler için kurum olarak bir program düzenleme isteği duyduklarını aktaran Dekan Prof. Dr. Özyazıcıoğlu; “Ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Burada misafir ettiğimiz küçük çocuklar için bir etkinlik düzenleme arzumuz vardı. Depremin getirdiği olumsuz duyguların silinmesi, yeniden çocuk olduklarını hatırlamaları ve mutlu bir gün geçirmelerini istedik. Akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz el ele vererek böylesine güzel bir etkinlik organize etti. Programa emeği geçen ve katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İllüzyon gösterisi, boyama ve kitap okuma etkinliği, çocuk oyunları ve yemek ikramının yapıldığı organizasyonun sonunda katkı sağlayanlara teşekkür belgesi takdim edildi.