BUÜ'nün kalitesi tescillendi

Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından değerlendirme sürecine alınan üniversite, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde başlatılan Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme süreci tamamlandı. Üniversite, bütün birimleri ile girdiği değerlendirme sürecini başarı ile atlattı. Kendi alanında bir ilke daha imza atan BUÜ, YÖK Eğitim Hizmetleri kapsamında ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almayı başardı.

Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından 4 gün boyunca süren değerlendirme süreci tamamlandı. Gerçekleştirilen son toplantıda alınan nihai karar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ve kalite koordinatörlüğü personeline sözlü olarak tebliğ edildi. Toplantıya katılan Enstitü Baş Tetkikçisi Yılmaz Öztürk, tetkikçiler Mustafa Karamanve Mesude Özdemir ile birlikte yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını paylaştı.

Açıklamasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin çok büyük ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Baş Tetkikçi Yılmaz Öztürk, “Üniversitede sağlam bir kalite denetim mekanizması oluşturulmuş. Personel bu alanda bilgili ve yetkin bir şekilde çalışıyor. Elbette bir takım eksikliklerin olduğunu gözlemledik. Ancak bunlar çok ufak ve düzeltilmesi basit problemler. Yaptığımız tetkiklerde eğitim kalitesinin yüksek olduğunu açık bir şekilde gözlemledik. Uzaktan eğitim dönemi boyunca yapılan yatırımlar ile çok önemli bir atılım sağlanmış olduğunu gördük. Öğrencilere teorik ve pratik anlamda dersler en iyi şekilde anlatılıyor. Otomasyon sistemi doğru bir şekilde çalışıyor. Kurumlar arasındaki iletişimin de en iyi şekilde yürütüldüğünü gördük. Başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kalite Koordinatörlüğü olmak üzere bu alanda emek harcayan herkesi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise bu denetimlerde asıl gayenin kurumlardaki işleyişi daha iyi hâle getirmek olduğunu vurguladı. Görev süresi içerisinde her zaman daha iyisine erişebilmek için ekip arkadaşları ile büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite tarihimiz içerisinde ilk kez bütün birimlerimizle birlikte ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için başvuru yaptık. Oluşturduğumuz Kalite Koordinatörlüğü de bu sürecin alt yapısını en iyi şekilde hazırladı. Bütün birimlerimize gerekli tüm bilgilendirme ve eğitim desteği sağlandı. Nihayetinde de Türk Standartları Enstitüsü'nden bu işi başardığımıza dair övgüler aldık. En kısa sürede de belgenin tarafımıza ulaşacağını biliyoruz. Üniversite olarak gururluyuz ve mutluyuz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.