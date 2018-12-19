BUÜ'nün misafir öğrencileri evrak işlerini kampüste çözecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından yapımı tamamlanan Uluslararası Öğrenci Birimi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, misafir öğrencilerin tüm evrak işlerinin birim tarafından kolaylıkla çözülebileceğini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından misafir öğrencilerin Türkiye'de bulundukları süre içerisinde yapmaları gereken evrak işlemlerini tek elden yapabilmeleri için kurulan Uluslararası Öğrenci Birimi binasının açılışı gerçekleştirildi. Görükle Merkez Kampüsü içerisinde bulunan binanın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü İ. Fatih Tüzen, Işıklar Astsubay Meslek Yüksekokul Komutanı Albay Mehmet Çimen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eray Alper ve Prof. Dr. Mehmet Yüce ile akademisyenler ve misafir öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin zamanı eğitime kalacak

Kurdele kesim töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, misafir öğrencilerin Bursa'da eğitim gördükleri süre içerisinde yapmaları gereken tüm işlemlerinin üniversite sınırları içerisinde kolaylıkla halledilebileceğini söyledi. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen yaklaşık 6 bin misafir öğrencilerinin bulunduğunu kaydeden Rektör Ulcay, “Farklı ülkelerden üniversitemizde gelerek eğitim görmek isteyen öğrencilerimizin evrak işleri ve benzeri prosedürler için koşturmaya zamanları olmuyor. Bu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Göç İdaresi ile bir işbirliğine gittik ve üniversitemiz içerisinde bulunan bir binayı bu iş için tahsis ettik. Evrak ve benzeri işleri olan öğrencilerimiz bundan sonra merkez kampüsümüz içerisinde yer alan bu birime gelerek tüm işlemlerini kolaylıkla halledebilecekler. İşbirlikleri için Bursa Valiliği İl Göç İdaresi yetkililerine teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü İ. Fatih Tüzen de üniversite içerisinde böyle bir binanın bulunması için kendileri ile işbirliği yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'a teşekkür etti.

Kurdele kesiminin ardından protokol ve misafir öğrencilerle birlikte birimi gezen Rektör Ulcay, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Ulcay daha sonraUluslararası Öğrenci Birimi'nin dışında kurulan Göç Ağacı Uluslararası Öğrencilerin Mesaj Kutusu'na da temsili bir mesaj bıraktı.