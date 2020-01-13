BUÜ'ye kalıcı bilgi işlem alt yapısı geliyor

BUÜ Rektörlüğü, bütün ihtiyaçları karşılayabilen ve taleplere göre geliştirilip güncellenebilen bir yönetim bilgi sistemi kurulması konusunda ilk adım attı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından üniversite yönetimine yapılması gereken çalışmalar ve yatırım planlamaları konusunda sunum yapıldı. Daire Başkanlığı tarafından özel olarak görevlendirilen ekip BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un tâlimatlarıyla çalışmalara başladı. İlk etapta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden başlatılması planlanan proje, yüzde 100 üniversitenin personel uzmanları tarafından geliştirilecek. Yaklaşık 24 ayda tamamlanması planlanan Öğrenci İşleri Otomasyonundan sonra sırasıyla diğer modüllerin de eklenmesiyle gelecekte tamamen özgün ve kalıcı bir Üniversite Yönetim Sistemi Otomasyonuna ulaşılması hedefleniyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemizin bütün yazılımlarının entegre ve birlikte ‘yönetilebilir' olması için uğraşıyoruz. İş ve destek talepleri, yeni yazılım ile en kısa sürede cevaplanabilecek. Bu gelişmeyle birlikte veri tekrarı, zaman ve kaynak israfından da kurtulmuş olacağız. Ayrıca kişilere bağımlı bir sistem yerine, yeni gelen personelin de kolaylıkla intibak edeceği bir programı hayata geçireceğiz. Bütün yazılımların standart, sürdürülebilir ve yönetilebilir olduğu bir yönetim bilgi sistemi ile kalıcı bir yazılım alt yapısı kurulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.