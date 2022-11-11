BUYSAD üyelerine teknik gezi

Firmanın İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki tesislerini kapsayan gezide, BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez ve üyelerden oluşan hazır yemek sanayicilerini, Soyyiğit Grup Genel Müdürü Temel Soyyiğit ve Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit karşıladı.

Geziye katılan BUYSAD Heyeti, firmanın İstanbul'daki toz gıda üretim ve dolum tesisleri ile Edirne ve Tekirdağ'daki sıvı yağ üretim ve dolum tesislerinde incelemelerde bulundular. BUYSAD üyeleri, hazır yemek sanayiinde kullanılan gıdaların tüm üretim aşamaları hakkında bilgi alırken, üretimde kullanılan teknolojik imkânları da yerinde gördüler.

136 ülkeye ihracat

Konuk ziyaretçilerle yakından ilgilenen Soyyiğit Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit, BUYSAD üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, üretim gurupları ve pazar faaliyetlerine yönelik bilgiler aktardı.

Soyyiğit, 60 bin metrekarelik kapalı alanda toz gıda, sıvı yağ ve sıvı pastacılık ürünleri üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, onlarca çeşit ürünlerini hem iç hem dış pazara verdiklerini söyledi. Perakende toz gıda, perakende toz içecek,aromalısoğuk içecekler, sıvı yağlar, pastacılık ve profesyonel mutfak ürünleri olmak üzere 6 grupta üretim yaptıklarını açıklayan Soyyiğit, “Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet göstererek modern üretim tesislerimizde kaliteden ödün vermeden ürettiğimiz ürünlerimizi iç pazarın yanı sıra 136 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Tedarikçisi olduğumuz firmaların ürünlerimizi gönül rahatlığıyla kullanabildiklerini bilmek, üretim anlayışımızı daha ileri seviyeye taşımamıza katkı sağlayacaktır”dedi.

“Gezilerimiz sektöre değer katıyor”

Gezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, üyelerini tedarikçi firmaların üretim tesisleri, faaliyetleri ve üretim süreçleri konusunda bilgilendirerek, hazır yemek sanayiindeki kalite standartlarını yükselttiklerini söyledi. Sıvı yağın hem perakende, hem hazır yemek sanayinde kullanılan en temel hammaddelerden biri olduğunu hatırlatan Dönmez, sıvı yağ üretiminde Türkiye'nin önde gelen markalarını üreten firmayı ziyaret ederek üretim kalitesini ve üretim teknolojilerini yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

“Üretim süreçlerini yerinde inceledik”

Kent Boringer markasıyla satışa sunulan toz gıda, sıvı yağ ve pastacılık ürünlerinin hazır yemek sektörünün de hammaddeleri arasında yer aldığını vurgulayan Dönmez, “Son derece yararlı bir gezi gerçekleştirdik. Üyelerimizin kullandığı ürünlerin kalitesini, üretim süreçlerini yerinde görmesi, sektörümüze artı değer katacaktır. Sonuçta kaliteli yemek üretmek ve müşterilerimize sağlıklı ürünler sunmak istiyorsak, kaliteli hammadde kullanmamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda tedarikçilerimizin üretim süreçleri konusunda üyelerimizin bilinçlenmesi çok önemli” diye konuştu.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, kendisine ve üyelerine tesislerinin kapılarını açarak faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktaran Soyyiğit Grup Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit, Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit ve Kent Boringer' in Güney Marmara Bayisi Anaçlar Gıda Genel Müdürü Murat Ayhan'a, gösterdikleri konukseverlik için teşekkür etti.