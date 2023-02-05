Büyükataman, Bursa'da iş adamlarının taleplerini dinledi

Bursa'da seçim seferberliği başlatan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, iş adamları ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa'daki teşkilatlara seçim seferberliği için talimat verdi. Mesai saatlerini TBMM ve parti genel merkezinde geçiren, hafta sonlarını ise Bursa'ya ayıran Büyükataman, bu hafta sonunu da Bursa'da geçirdi. Cuma günü MHP il binasında teşkilatlara geçmiş dönemlerde emeği geçmiş ülkücülerle bir istişare toplantısı gerçekleştiren Büyükataman, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Büyükataman'ın başkanlık ettiği toplantıya MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin ile İl Başkanı Cihangir Kalkancı da katıldı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bugün de İl Başkan Yardımcıları Sertaç Yurdacan, Ferhat Dayısalı ve Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı'nın da aralarında bulunduğu partililerle birlikte Ermaksan Makine ve Savunma Sanayi'ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Özkayan'dan faaliyetleri hakkında bilgi alan Büyükataman, savunma sanayisine verdikleri katkıları nedeniyle firma yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Büyükataman ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise, BALKANTÜRKSİAD oldu. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Büyükataman, burada sanayici ve işadamlarının taleplerini dinledi. Büyükataman, son olarak Gençada Mandıra Üretim İşletmesini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Genç ve çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu.