Büyükataman: “Yüzümüzün akıyla beklenen hizmetleri Yenişehir'imizde gerçekleştireceğiz”

Yenişehir Belediyesi Başkanı Davut Aydın'ı ziyaretinde Yenişehirlilere seslenen MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Yenişehirli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah emanetlerine hep beraber sahip çıkacağız. Yüzümüzün akıyla beklenen hizmetleri Yenişehir'imizde gerçekleştireceğiz” dedi.

MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, Kadir Çitil, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, İl Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı yaptığı ziyarette konuşan MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Cumhur İttifakı bir millet dayanışması ve sağduyunun birlikteliğidir. 24 Haziran seçimlerinde, bir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin dışında milli birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdiğimiz bir süreç olmuştur. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın yerel dinamikleri olarak çok duyarlı davranıp 31 Mart Yerel Seçimlerinde de kazanan Cumhur İttifakı olmuştur. Bu nezaket ve hassasiyet bizler için her anlamda büyük bir kazançtır. Türkiye, inanıyoruz ki prangalardan kurtulacak ve şaha kalkacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te ülkemiz, lider ülke hedefine bu sistem sayesinde ulaşmış olacak. Aziz milletimiz rahat olsun, bu sistem Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini, siyasi istikrarını pekiştirecek olan, üzerinde iyi çalışılmış olan bir sistemdir. Biz, inandığımız değerler uğruna Cumhur İttifakı'na olan desteğimizi hiçbir tereddüde sebebiyet vermeyecek netlikte ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alan şer odaklarının bu ittifak karşısında almış olduğu vaziyet bile aslında atılan adımın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin üzerine hesap yapan kim olursa olsun 31 Mart'ta aziz milletimiz feraseti ve sağduyusuyla tüm bu oyunları boşa çıkarmıştır. Bu vesile ile buradan bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi ve gönül vermiş kıymetli hemşerilerime, Adalet ve Kalkınma Partisine MHP ve AK parti ilçe başkanlarımız ile teşkilat başkanlarımıza nazik ev sahipliğinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.