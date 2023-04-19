Büyükataman'dan Millet İttifakı'na “Yabancı büyükelçilerle neyin pazarlığını yaptınız”

Seçime 1 aydan az bir süre kala tempo artıran MHP teşkilatları, her platformda vatandaşla buluşmak için yoğun gayret gösteriyor.

Ramazan ayının bitimine az bir süre kala Doğanköy Mahallesi'nde iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Büyükataman, daha sonra Doğanköy Mahallesi sakinlerine gündeme dair açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Büyükataman, “Başta Kılıçdaroğlu ve zilletin tüm ortakları 33 defa kapalı kapılar ardında yabancı büyükelçiliklerle toplantı yaptılar. Ne vadettiniz, neyin pazarlığını yaptınız” dedi.

“İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük çoğunlukla seçeceğiz”

İftar sonrası konuşan İsmet Büyükataman, “Ne yazık ki kapalı kapılar ardında iş birliği yapan siyasetçilerimiz var. 2022 yılının 13 Ocak'tan 16 Nisan'a kadar 4 ay boyunca Türkiye'de başta Kılıçdaroğlu olmak üzere akla gelen zilletin bütün ortakları 33 defa yabancı büyükelçiliklerle bir araya gelerek toplantı yaptılar. Bunu Türkiye'de yaptılar. Ne konuştular, neyin pazarlığını yaptılar, neleri vadettiler bu 4 aylık görüşme trafiğinde çıkıp bu millete tek bir kelam dahi etmediler. Ne vadettiniz, neyin karşılığında Türkiye'nin geleceğine dair bu yabancı güç odaklarıyla neyi konuşup neyin pazarlığını yaptınız. Bu seçim bütün seçimlerden farklı, önemli bir kader seçimidir. Allah'a şükürler olsun Türkiye her anlamda çok yönlü ciddi bir kuşatmayla bugün karşı karşıya kalmış olmasına rağmen bu kuşatmayı yarabilecek güçte ve milletin iradesi ortada mevcut. Bu oyunları birlikte boşa çıkartacağız. Bu hesapları birlikte bozacağız. Türkiye'nin istikbal ve istiklaline yönelik kurulmak istenen bu tuzakları 14 Mayıs'ta beraberce elimizin tersiyle iteceğiz. İnşallah ilk turda Türkiye'nin bu karanlık oyunlara düşmemesi için, siyasi istikrarını muhafaza etmesi için, başlattığı köklü hizmetlerin ve atılım hamlelerinin aksamadan sürdürülebilmesi için ilk turda cumhurbaşkanımız ve yeni dönem adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir çoğunlukla Allah'ın izniyle seçeceğiz” şeklinde konuştu.