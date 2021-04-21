Büyükkumla Barajında çalışmalarda sona gelindi

DSİ yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bursa Gemlik Büyükkumla Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaları devam eden Bursa Gemlik Büyükkumla Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Gemlik İlçe Merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu ve Umurbey yerleşim yerlerine yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacak. 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflemekteyiz. Yaklaşık 250 bin vatandaşın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacak" dedi.