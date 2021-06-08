Büyükorhan Devlet Hastanesi hizmete girdi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete girdi. 12 yatak kapasitesine sahip hastanede toplam 55 personel görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında ihale edilerek, 2018 Mayıs ayında Büyükorhan'da temeli atılıp inşaatına başlanan yeni Devlet Hastanesi binası hizmete girdi. Büyükorhan'da 1990'lı yıllarda sağlık ocağı olarak inşa edilen ve 2000'li yılların başında tadilat yapılarak Devlet Hastanesi'ne dönüştürülen mevcut binanın günümüz şartlarında yetersiz kalması üzerine 2015 yılında Büyükorhan'a yeni bir hastane yapılmasına karar verilmişti. Yeni Devlet Hastanesi binası zemin artı 3 kat olarak 4 bin 798 metrekare alan üzerinde inşa edildi. Hastane 12 yatak kapasitesine sahip ve 9 poliklinik odasından oluşuyor. Yeni hizmet binasında 1 acil polikliniği, 8 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 acil müdahale odası-1 diş ünitesi, 2 doğumhane,1 1 kuvözlü SDL 1 Adet Sterilizasyon ünitesi, temiz alan kirli alan, ayrı şekilde 1 adet gözetimli laboratuvar, 1 adet röntgen ünitesi ve 18 araçlı açık otopark alanı bulunuyor. 12 yatak kapasitesine sahip hastanede toplam 55 personel görev yapıyor.