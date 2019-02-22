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Büyükorhan Muhtarlar Derneği'nde seçim heyecanı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Düğüncüler Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya seçildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Düğüncüler Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya seçildi.


Muhtarlar Derneği binasında yapılan seçimde 43 mahalle muhtarından 29'u oy kullandı. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Karaağız Mahallesi Muhtarı İsmail Aslan 14 oy alırken, Düğüncüler Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya 15 oy olarak başkanlığa seçildi.


Başkan Abdullah Kaya, "Beni bu göreve seçen, oy atsın atmasın bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu seçimlerin Büyükorhan ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim. Çalışmalarımızın Büyükorhan'a yararlı olması için muhtarlarımızla birlikte ortaklaşa çalışacağım" dedi.


Büyükorhan Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetim kurulu üyeleri Cafer Aydemir, Hüseyin Özdemir, Ziya Durak, Mehmet Öztürk, Bilal Tosun, Ali Bayram, Ramazan Sevim, Kadir Çiçek, Erkan Turhan'dan oluştu.

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