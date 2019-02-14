Büyükorhan Ziraat Odası seçiminde Harun Baş güven tazeledi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Ziraat Odası'nın iki listeli kongresinde 43 delegenin 26'sından 'evet' oyu alan mevcut başkan Harun Baş güven tazeledi.

Büyükorhan Ziraat Odası'nın 3. Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen seçimde 43 delegeden 37 delegenin oy kullandığı seçimde 26 oy Harun Baş'a, 11 oy İrfan Düş'e çıktı.

Başkanlığa tekrar seçilen Harun Baş, tebrikleri kabul edip kendisini tekrar başkan olarak seçen delegelere ve üyelere teşekkür etti.

Harun Baş'ın listesi şöyle; Orhan Ferik, Yusuf Bozkuş, Ramazan Yaldız, Recep Öztürk, Hüseyin Sevim, Osman Arı.