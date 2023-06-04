Büyükorhan'a göl manzaralı sosyal tesis

Kaba inşaatı tamamlanan tesis, çevre düzenlemelerinin ardından eşsiz manzarası ile sadece ilçe sakinlerine değil, dışarıdan gelen konuklara da ev sahipliği yapacak.

Bursa'nın 17 ilçesi ile daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ilçelerde de ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, en fazla göç veren ilçelerden Büyükorhan'a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. İlçeye girmeden önce İsmetiye Mahallesi sınırlarında genelde olumsuz işler için kullanılan eski tesisler, ayrıcalıklı bir tesise dönüştürülüyor. Yaklaşık 400 metrekarelik eski tesis; bakım onarım işleri çerçevesinde, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Restoran olarak revize edilen tesiste kaba inşaat tamamlanırken, mekanik elektrik ve ince işçilikler devam ediyor. Tesis göl manzarası eşliğinde hem ilçe sakinlerinin hem de ilçeye gelen misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüşüyor.

İlçeye değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere her ilçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Büyükorhan'daki eski tesisleri de güzel bir restorana dönüştürdüklerini söyledi. Başkan Aktaş, “İlçe belediyemiz 25 yıllığına yap-işlet-devret ile bu alanın kiralamasını gerçekleştirdi. Şimdi bu binayı Göl Restoran olarak ilçeye kazandırıyoruz. Buranın gece ışıklandırmalarıyla da dört başı mamur hale getirilmesi noktasında bir çalışmamız olacak. İnşallah burayı yakın zamanda hem ilçe halkımızın hem de özellikle Bursa'dan çok sayıda kişinin gelip, dinleneceği keyifli vakit geçireceği bir yer haline getireceğiz. Tesis ilçemize ekonomik anlamda da bir değer katmış olacak” dedi.