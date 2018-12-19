Büyükorhan'da asfalt çalışmaları tam gaz

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü altyapı projelerinin bu seferki durağı Büyükorhan oldu. İlçe merkez ve mahallelerinde daha önce gerçekleştirilen alt yapı kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının ardından, asfalt ve sathi kaplama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kasım 2017 - Aralık 2018 dönemlerinin kapsayan bir yıllık süreçte, Büyükorhan İlçesi'nde BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle 3,5 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Büyükorhan'da yapılaşmanın yoğun olmadığı yerlerde sathi kaplama çalışmasıyla, yapılaşmanın yoğun ve alt yapının bittiği yerlerde de sıcak asfalt kaplamalarıyla toplamda 1 milyon 600 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdik'' şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Büyükorhan'da SUKAP Projesi kapsamında tamamlanan 7 kilometre kanalizasyon hattı ve 4 kilometre yağmur suyu hattı imalâtına da 4 milyon TL'lik yatırım yaptığını kaydetti.