Büyükorhan'da iftar bereketi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan İlçesi'nde gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek, “Artık icraat zamanı. Büyükorhan ve Bursa için el birliğiyle çalışacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini kentin tüm ilçeleriyle buluşturan iftar programını bu kez Büyükorhan'da gerçekleştirdi. Büyükorhan Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftara ilçede yaşayan vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Büyükorhan'da vatandaşlarla bol bol sohbet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, orucunu da beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve iftara katılan yaklaşık 2 bin kişiyle birlikte açtı. Başkan Aktaş, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Büyükorhan'ın değerine işaret ederek, “Her akşam bir başka ilçemizde iftar sofralarımızı paylaşıyoruz. Sadece Bursa'da değil, aynı zamanda Balkanlarda da iftar sofraları kuruyoruz. Önemli olan, bu birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymak” dedi.

Yerel seçimlerde ilçeden büyük destek geldiğini hatırlatıp Büyükorhan halkına teşekkür eden Başkan Aktaş, “Artık icraat zamanı. Bugünden sonra, belediye başkanımızla ve meclis üyelerimizle, Büyükorhan'a ve Bursa'ya daha neler yapabiliriz, bunun derdinde olacağız. Tüm sıkıntıları aşacağız. Hiçbir mazeret yok. El birliğiyle, güç birliğiyle çalışacağız” diye konuştu.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise, ilçede birlik ve beraberlik atmosferine imza atan iftardan dolayı Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı ilçe ziyaretinde vatandaşlar Başkan Aktaş'a yoğun ilgi gösterdi. Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz Aktaş'ı makamında ziyaret eden Başkan Aktaş, teravih namazını da Büyükorhan Merkez Camii'nde kılarak ardından vatandaşlarla sohbet etti.