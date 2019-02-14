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Büyükorhan'da kapanan yollar açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükorhan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Büyükorhan ilçe merkezinde gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerdeki mahallelerinde iyiden iyiye etkisini hissettirirken, Büyükşehir Büyükorhan kar küreme ekipleri kar yağışının ilk başladığı andan itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. 13 Şubat çarşamba günü gece yarısından itibaren başlayan kar yağışına karşı tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, kapanan mahalle yollarını gün içerisinde tekrar açtı.


Yollarda sık sık tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapan ekipler, görüş mesafesinin düştüğü, tipi ve savruntu olan zorlu noktalarda bile çalışarak yolları güvenli hale getiriyor. İlçeye bağlı Zaferiye, Kuşlar, Karaçukur, Geynik, Mazlumlar, Aktaş, Sarnıç, Burunca mahallelerinde ekipler yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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