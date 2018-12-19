Büyükorhan'da karla mücadele

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Büyükorhan Şube ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, taşımalı servis ile ilçe merkezine okula gelen öğrencilerin kullandığı mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor. Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama yapıyor.