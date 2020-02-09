İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükorhan'da okullar tatil edildi

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Büyükorhan ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, yüksek rakımlı mahallelerinde ise 35 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken Büyükorhan Kaymakamlığı da ilçedeki okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edilmesini kararlaştırdı. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır'' denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.