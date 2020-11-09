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Büyükşehir akıllı şehircilikte uzmanlaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen 64 saatlik Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika programları tamamlandı.


İstanbul Üniversitesi akıllı şehirler alandaki yerel yönetimlere yönelik ilk eğitimini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaparken, eğitim programına 29 personel katıldı. Alanında uzman akademisyen tarafından verilen eğitimlerle 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümleri, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanması hedefleniyor. Yerel ölçekte Bursa'da hayata geçirilecek akıllı şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerini ışık tutacak eğitim programı düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personel, sertifikalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'ın elinden aldı.

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