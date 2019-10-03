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Büyükşehir Bandosu 83 yaşında

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, kuruluşunun 83’üncü yıldönümünü kutluyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, kuruluşunun 83'üncü yıldönümünü kutluyor.


Bursa'da belediye bünyesinde 1936 yılında kurulan ve o günden buyana aralıksız olarak faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediye Bandosu, kuruluşunun 83'üncü yıldönümü nedeniyle kent yöneticilerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Bandosu Şefi Şaban Gülşen ve ekibinin ilk durağı Bursa Valiliği oldu. Vali Yakup Canbolat tarafından oldukça sıcak karşılanan bandocular gün boyu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Başsavcı vekili Hasan Yalçın, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çimen ve Bursa Garnizon Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu da makamlarında ziyaret etti.


Bandonun 83 yıllık birikim ile artık kurumsal bir kimlik kazandığını hatırlatan Bando Şefi Şaban Gülşen, “Sadece resmi törenlerde değil, belirli günlerde hazırladığımız konser programlarıyla da sık sık halkımızla bir araya geliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle gerek yurt içi gerekse yurt dışında düzenlenen programlarda Bursa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kuruluş yıl dönümümüz sebebiyle protokolümüzü ziyaret ettik. Onlardan bando hakkında duyduğumuz güzel sözler, bizleri çok mutlu etti” dedi.

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