Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir depreminin ardından gündeme gelen Bursa'da 2200 konutlu 1050 Konutlar Mahallesi'ndeki dönüşüm için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerine çok cazip bir teklif götürdüğünü belirterek, "Madem benim değerleniyor. Metrekareye metrekare istediğim gibi üzerine para ver' mantığıyla yapılacak kentsel dönüşümlerle bu şehrin geleceğine ihanet ederiz. Bu anlayış şehrin geleceğine dinamit koymaktır" dedi. Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çok cazip bir teklifte bulunduğunu aynı metrekarede yenileme ile 12 yıl vadeli 100 ila 150 bin liralık bir farkın talep edildiğini bildirdi.

1000 günlük icraatlarını basın toplantısıyla açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıkılmaya yüz tutmuş haldeki 1050 Konutlar kentsel dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı.

1050 konutlar sakinlerini Yıldırım'da şu an kısa süre içinde başlayacak olan Erdoğan Caddesi üzerindeki kentsel dönüşümü incelemeye davet eden Başkan Alinur Aktaş, "Aracınız eskidiğinde nasıl ki siz bununla alakalı aracınızın daha üst modelini almak, sıfır almak niyetiyle hesap yapyorsanız, evinizle alakalı da o hesabı yapmanız lazım. Her ilçede az veya çok bu tür binalar var. Biz acil kodlu toplandık. Bütün konuları istişare ettik. Her belediye başkanınızın sorumluluğu var. Bursa büyükşehir olarak en büyük sorumluluğu almaya hazırız. 0,50 emsal uygulamalarında geçmişte olduğu gibi benim metrekareme metrekare ver üzerine para ver mantığıyla yapılacak kentsel dönüşümlerle bu şehrin geleceğine kesinlikle ihanet ederiz. Rahmetli Hikmet Şahin'i andım. Hizmet eden başkanları andım. Gönlüm temenni ederki aynı iyi duygularla birileri bizi ansın" dedi.

Her başkanın kendi döneminden sorumlu olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Ben 1050 konutları konusunu üzerine vazife edinmiş birisiyim. Adı 1050 konutlar olmasına rağmen 2230 konut var. 430 dönümlük alan. Eğer yapılırsa Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olacak. Cumhurbaşkanımıza aktardım. Beni Murat Kurum bakanımıza yönlendirdi. ‘Bakanlık fedakarlığını yapsın' dedi. Bakanımıza ekibimle beraber anlattım. Dernek başkanıyla 7-8 kişi getirin dedi. Beraber gittik. Şu an binaların değeri değer biçilemez, yıkılmaya yüz tutmuş. 200 bin lira. Katı ve metrekareyi muhafaza etmek kaydıyla kat adetini arttırmadan 100 ile 150 bin lira arasında 12 yıl vade ödenecek. Kaba hesapla 100-150 bin arası olacak dedi. Uygulama yapıldığında daire nin değeri 600-700 bin liraya çıkacak. Burada söylüyorum, ‘emsal' diye bir konu var. Oranın emsali kaç, bize getirilen teklifle kaç olacak. Konut, işyeri olarak, başka bir şey olarak ne yaptığınız önemli değil.Önemli olan buradaki yoğunluktur. Emsal dediğiniz bu. Nihayetinde aynı emsalle, ilave verilen emsallere, bahçeler, otoparklar milli emlaka ait, kendilerine her türlü yardımcı olabileceğini ifade etti" diye konuştu.

İyi Parti İl Başkanı'nın provokasyon yaptığını ifade eden Başkan Aktaş, "Sanki benim o insanlarla olumsuz kanaatim varmış gibi beni şikayet ediyor. Bu millet beni de o il başkanını da biliyor. Ben 5 yaşındaki çocuğu dinleyip bir şey alabilirmiyiz diye işime hakim insanım. Provokasyonla, yalanlarla farklı taahhütlerle karşılığı olmayan sözlerle biz bu işleri çözemeyiz. Eğri oturup doğru konuşacağız. 180 bin liralık bina 600 bin liraya çıkarken 12 yıl vade ile 150 bin lira veremeyecek durumunuz varsa bilemem, imkanı hiç olmayanlarla ilgili konuyu taşırız. Biz bunu istemiyoruz, daha yüksek emsalle halledelim diyorsanız, eskiden İhsaniye vardı köydü, Ataevler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı vardı. Ben de rahmetle anılmak istiyorum. Bu konuyla alakalı herkes konuyu net bilmesine rağmen eğip bükmeye gerek yok. Tüm belediye başkanlarımızın kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bizm tüm Bursayla alakalı öncelikli yerlerimiz var. Merinos altı, Altıparmak bunlardan bir tanesi. Aradaki farkları az önceki farktaki örnek gibi kolaylaştıralım. Madem benim yerim değerleniyor. Metrekareye metrekare istediğim gibi üzerine fark isterim yaklaşımı bu şehrin geleceğine dinamit koymaktır. İzmir depreminden sonra 8-10 mesaj aldım. Birkaç tanesi hakarete varan mesaj. Bu sadece benim sorumluluğumda değil. Sadece eski arabayı yenilemek, eski evi yenilemek öncelikli sizin sorumluluğunuz. Ben gayret sarf ettim" diye konuştu.

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamasi nutuklarla birilerinin provokasyonlarıyla işi çözmekten ziyade bence eğri oturup doğru konuşup samimiyetle fotoğrafın bütününe bakmak en iyisi. Belediye başkanlarıyla toplandığımızda irade ortaya koyduk. İstanbul, Kocaeli ile beraber 3 şehirden birisiyiz. Zeminle alakalı çalışmalar bitti. Bundan sonraki yol haritasını daha sağlıklı belirleyeceğiz. Kestel' de bir çalışmamız var. Vani Mehmet Mahallesi, Osmangazi, Yıldırım'da farklı yerde çalışmalar var. Üst ölçek plan yapan belediye olarak ister CHP ister MHP veya Ak Partiden kimseye engel olmak değil, süreci hızlandırmak durumundayız.

Mesele sağlıklı bir şekilde, şehrin bundan sonrasına bugün bir siteyi çözerken bundan sonraki olumsuzluklara sebep olmamak adına çalışacağız."