Büyükşehir belediye başkanları Muradiye Külliyesi'ne hayran kaldı

Bursa'da Muradiye Külliyesi'ni ziyaret eden büyükşehir belediye başkanları tarihi külliyeye hayran kaldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Bursa'da gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan 6 şehir belediye başkanı şehrin tarih yerlerini de gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın misafiri olan Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli ve Samsun, belediye başkanları tarihi Muradiye Külliyesi ve camisine ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanları ve beraberindeki heyete Muradiye Camisi İmam Hatibi Lütfü Taşçı, külliyenin tarihini anlattı. Sultan 2.Murat Han Türbesi'ni ziyaret edip fatiha okuyan heyet ayrıca külliyedeki diğer türbeleri de gezdi. Muradiye Külliyesi'nde Sultan Murat Han'ın oğulları Şehzade Ahmed, Şehzade Alaaddin, Şehzade Orhan ile kızı Şehzade Hatun ile Şehzade Mustafa ve Cem Sultan'ın mezarları bulunuyor.

Külliyede ayrıca Sultan II. Murad'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun'un türbesi de bulunuyor.

Muradiye Külliyesi'nin yanıbaşında ise Fatih Sultan Mehmed Han'ın doğduğu ve şimdi müze olarak kullanılan ev de bulunuyor.