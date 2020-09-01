Büyükşehir Belediyesi'nden 'su faturası' açıklaması

Büyükşehir Belediyesi, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal'ın Bursa'daki su faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sn. Orhan Sarıbal'ın dün bazı basın yayın organlarında yayınlanan açıklamasında yer alan kurumumuz ile kullandığı iddiaların tamamı gerçek dışıdır ve açıkça vatandaşımızı yanıltma amacındadır. Orhan Sarıbal, herhangi bir resmî belgeye dayandırmadan farklı şehirlerdeki su faturalarının mukayesesini paylaşarak, Bursa'da 3 milyon su abonesi bulunduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sözde KDV'nin KDV'sini alarak 22 TL katı atık bedeli adı altında ayda 6.6 milyon TL'den yılda 79,2 milyon TL topladığını, 6 metreküp su tüketen Bursa'daki bir hanenin ise 110 TL fatura ödediğini iddia etmiştir. İlimizde su abone sayımız 3 milyon değil, 1 milyon 386 bin 906'dır. Katı atık bedeli, 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği su faturaları ile toplanarak ilçe belediyelerine aktarıldığı için BUSKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili bir gelir kalemi değildir. 6 metreküp su faturasının bedeli iddia edildiği gibi 110 TL değil, 31.22 TL'dir. Ekteki faturadan görebilirsiniz. 30 büyükşehir içerisinde uygulanan su fiyat tarifeleri arasında 2020 Ağustos ayı mukayesesine göre Bursa 13. sırada yer almaktadır ve fiyat politikası da bahsi geçen diğer büyükşehirlerin gerisinde yer almaktadır. Tamamen algı operasyonu oluşturma çabasıyla alelacele oluşturulmuş bu mesnetsiz iddialara verdiğimiz cevapla kıymetli vaktinizi aldığımız için özür dileriz. Bu tür asılsız iddialara itibar etmediğiniz için teşekkür ederiz" denildi.