Büyükşehir Belediyespor'dan kayak kampları

Hafta sonu ve 4'er günlük sömestre olmak üzere 2 ayrı programla gerçekleştirilecek kayak-snowboard kamplarında çocuklar hem kayak sporuyla tanışacak, hem de keyifli zaman geçirme imkânı bulacak. 7-16 yaş aralığındaki çocukların katılacağı eğitimler hafta sonu grubunda 3 dönem, sömestre grubunda ise 4 dönem halinde düzenlenecek. Kayak-snowboard kamplarında hafta sonu eğitimleri ilk dönem 8-9 ve 15-16 Ocak 2022, ikinci dönem 12-13 ve 19-20 Şubat 2022 ile üçüncü dönem 26-27 Şubat ve 5-6 Mart 2022 tarihlerinde verilecek. Sömestre eğitimlerinde ise 22-25 Ocak 2022, ikinci dönem 25-28 Ocak 2022, üçüncü dönem 28-31 Ocak 2022 ve dördüncü dönem ise 31 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayak-snowboard kampı kayıtları Hüdavendigâr Kent Parkı'nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü binasında yapılacak.