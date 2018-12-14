Büyükşehir doğumdan ölüme kadar halkın yanında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında hizmet ettiklerini, birlik ve beraberlik içinde Bursa'nın standartlarını daha yukarılara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın vatandaşlarla bir araya geldiği “Bereket Sofrası” bu hafta Piremir Mahallesi'nde kuruldu. Sabah namazını Teleferik Camii'nde kılan Başkan Aktaş, ardından simit, peynir, zeytin ve çaydan oluşan kahvaltı sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar sorunları ve beklentilerini Başkan Aktaş'a rahatlıkla dile getirirken, Büyükşehir, BUSKİ ve Burulaş bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda tüm talepler not edildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de etkinliğe katılarak Başkan Aktaş'a eşlik etti.

Sosyal belediyeciliğin mimarı

Geçen zaman içerisinde Belediyecilik formatının değiştiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin kişinin hayatının her alanına etki ettiğini dile getirdi. Sosyal belediyeciliğin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Belediyecilik artık format olarak değişti. Klasik, sadece çöp toplayan, yeşil alanlara bakan standart belediyecilik ortadan kalktı. Bu işler belediyeciliğin rutini haline geldi. Artık sosyal, kültürel ve sportif tüm alanlara dokunan, engellisinden yaşlısına bütün ihtiyaç sahiplerine uzanan, tabiri yerindeyse doğumdan ölüme geçen süreçteki birçok alana temas eden bir belediyecilik anlayışı Türkiye'de gelişti. Bunun da mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1994 yılına kadar İstanbul'da çöp dağları vardı, İstanbul'da birçok sıkıntılar vardı. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve gelmesiyle kısıtlı imkanlar, doğru teşhis, samimiyet ve gayretle birçok şey başarıldı” diye konuştu.

Artık şehirler yarışıyor

Bursa'nın son yıllarda hızlı büyümesine rağmen geliştiğine de işaret eden Başkan Aktaş, çıtayı daha da yukarı taşımak istediklerini ifade etti. Sıkıntıların her zaman ortaya çıkabileceğini de söyleyen Başkan Aktaş, “İnsanoğlunun yaşadığı her yerde eksiklikler aksaklıklar vardır, sıkıntılar vardır. Bursa gibi hızlı büyüyen ve hormonlu büyüyen bir şehirde takdir edersiniz ki belirli sıkıntılar kaçınılmazdır. Çıtanın yükselerek geldiği bir nokta var. Buna sebep olanlardan, bu çıtayı buraya kadar getirenlerden Allah razı olsun. Şimdi çıtayı daha da yukarılara taşımak lazım. Artık şehirler yarışıyor. Dolayısıyla Bursa da güzellikleri ziyadesiyle hak ediyor. Birlik beraberlik içerisinde Bursa'yı daha iyi standartlara nasıl taşırız diye çalışmalar yapıyoruz. Bazen eleştiriyle bazen öneriyle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Hamdolsun güzel gelişmeler de var. Bunları da sizler görüyorsunuz” dedi.