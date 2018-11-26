Büyükşehir hayatlara dokunuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan 65 yaşındaki Veysel Türer'i evinde ziyaret etti.

Bursa'yı fiziki açıdan yenilerken, sosyal alanlarda da en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi ile vatandaşların yanında olduğunu somut olarak gözler önüne seriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2016 yılı Mayıs ayından bu yana evde hasta bakım desteği alan Veysel Türer'i evinde ziyaret etti. Türer'e “Geçmiş olsun” diyen ve sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçe ve 1058 mahallede 3 milyon nüfusa hitap eden önemli çalışmalar yaptığını belirterek, “İnsanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle evde bakım hizmetleriyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Belki eşimizin, dostumuzun, komşumuzun sağlık sıkıntılarını birebir hissedemiyor olabiliriz ancak onların hastaneye ulaşımı, bakım ve tedavileriyle ilgili tüm noktalarda evde bakım hizmetleriyle destek oluyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, Veysel Türer'e ve ailesine, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek, “Veysel Türer ağabeyimiz sağ olsun bize evlerini açtılar. Dertlerini dinledik, yapılan çalışmalarla ilgili fikir, önerileri ve görüşlerini aldık. Vatandaşımızın zor zamanında memnuniyetini görmek, bizleri mutlu ediyor ve deyim yerindeyse, tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, görülen hizmetlerin ötesinde, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya ve zor zamanlarında yanlarında olmaya çalışacağız. Bu böyleydi ve bundan sonra da artarak devam edecek” diyerek donanımlı bir ekiple hizmetlerinin sürdüğünü anlattı.

Evinde sağlık kontrolü yapılan Veysel Türer de ‘Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri'nden 2016 yılından bu yana faydalandığını ve yaşadıkları zor zamanlarda gördükleri destekten dolayı Başkan Aktaş ile Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Aktaş'ın ziyaretinin sevindirdiğini anlatan Türer'e, eşi Cemile Türer ve kızı Nebibe Şen de eşlik etti. Başkan Aktaş, Türer ailesiyle keyifle sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010-2018 yılları arasında toplam 25 bin 549 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.