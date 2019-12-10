İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir ile adım adım doğan yürüyüşü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ’Büyükşehir ile adım adım doğa’ projesi kapsamında aralık ayı etkinliği Mustafakemalpaşa’da gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Büyükşehir ile adım adım doğa' projesi kapsamında aralık ayı etkinliği Mustafakemalpaşa'da gerçekleşti.


Suuçtu Şelalesi girişinden başlayan ve Kavaklı yayla sırtı boyunca yürüyen yaklaşık 100 kişilik grup Başpiriz mevkinde öğle yemeği molası verdi. Daha sonra Bıçkıçatırı tepesi eteklerinden Karadereyi takip ederek irili ufaklı şelaleler ve sonbaharın eşsiz manzarası içerisinde Suuçtu Şelalesine ulaştılar. Suuçtu Şelalesi'nde bir saatlik serbest zamanı Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Tesislerinde şelale manzarasında çay içerek ve dinlenerek geçiren doğa severler, Mustafakemalpaşanın doğasına hayran kaldıklarını tekrar gelmek için yeni organizasyonlar yapılmasını istediklerini dile getirdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Müdürü Mehmet Işık, "Mustafakemalpaşa da eko-turizm açısından değerlendirilebilecek daha çok yer olduğunu öğrendik. Tekrar gelmek için yeni etkinlikler yapacağız” dedi.


Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Bursa Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe Mustafakemalpaşalı Dağcı Alim Ölmez rehberlik yaparak katkıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.