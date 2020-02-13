İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir iştiraklerinde nöbet değişimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED, BESAŞ, BURKENT ve Jeotermal A.

Ş'nin yönetim kademelerinde nöbet değişimi yaşandı.


Sosyal yaşamın her alanında Bursalılara en iyi hizmeti sunmak amacıyla bünyesindeki 8 şirket ve altyapı kuruluşu BUSKİ ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin bazı iştiraklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. BİNTED Genel Müdürü olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Muhammed Sütçü, Jeotermal A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Sütçü'den boşalan Genel Müdürlük görevine ise BİNTED Genel Müdür Yardımcısı Nurcan Kırçova vekaleten getirildi.


BESAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hakkı Gülşen ise BESAŞ Genel Müdürü oldu. Bunun yanı sıra BESAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Bektaş da halen mevcut görevine devam ediyor.


Ayrıca Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Doğan Kaçar da Burkent Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.