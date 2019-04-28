Büyükşehir kampları motive ediyor

Deneyimli akademisyen ve eğitimcilerin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın 27-28 Nisan tarihlerindeki konukları İnegöl Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu ve Büyükorhan Çok Programlı Lisesi, Osmangazi İMKB Kız Meslek Lisesi oldu. İnegöl Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu öğrencileri, Atatürk Kent Ormanı içinde bulunan Extrem Park'ı ziyaret etti. Dağ kızağı, ipli parkur, tırmanma duvarı, serbest atlayış, dev salıncak ve dev trambolin etkinliklerine katılan öğrenciler macera dolu bir gün geçirdi. Karacaali Gençlik Kamp Merkezi'nde ise Büyükorhan Çok Programlı Lisesi ve Osmangazi İMKB Kız Meslek Lisesi öğrencileri'ne Dr. Akif Hayta ve Eğitimci Leyla Asan tarafından etkili kitap okuma, soru çözme, sınav kaygısını giderme ve zaman yönetimi konularında eğitimler verildi. Doğa ve deniz ile iç içe bulunan kampın tadını çıkaran öğrenciler, verimli geçen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Görükle Gençlik Merkezi'nde yapılan ve Dr. Akif Hayta tarafından sunumu gerçekleştirilen Psikoloji ile Edebiyat okumaları etkinliği, önceden belirlenen kitaplarla devam etti. Oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte Derviş Zaim'in 'Rüyet' ile Bjornstjerne Bjonson'un 'Mutlu çocuk' isimli kitapları okunarak kritiği yapıldı.