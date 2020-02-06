İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir, kara kışa hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojiden yapılan açıklamalar doğrultusunda beklenen şiddetli kar yağışına karşı gerekli tedbirleri aldı.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dâiresi Başkanlığı ekipleri şehir merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için gerekli bütün tedbirleri aldı. Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli tedbirler alınırken, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalara başladı. İl merkezinde 65 araç ve 216 personel, ilçelerde ise 81 araç 187 personel olmak üzere toplam 146 araç ve 403 personelle hizmet veren ekipler, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışması yürütecek. Yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda 8 bin ton, ilçe şantiyelerinde ise bin ton tuz ve 100 ton solüsyon bulunurken, kar yağışıyla birlikte ulaşımda en küçük bir aksilik bile yaşanmaması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.