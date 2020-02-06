Büyükşehir, kara kışa hazır

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dâiresi Başkanlığı ekipleri şehir merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için gerekli bütün tedbirleri aldı. Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli tedbirler alınırken, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalara başladı. İl merkezinde 65 araç ve 216 personel, ilçelerde ise 81 araç 187 personel olmak üzere toplam 146 araç ve 403 personelle hizmet veren ekipler, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışması yürütecek. Yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda 8 bin ton, ilçe şantiyelerinde ise bin ton tuz ve 100 ton solüsyon bulunurken, kar yağışıyla birlikte ulaşımda en küçük bir aksilik bile yaşanmaması hedefleniyor.