Büyükşehir-muhtarlar ele ele

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta Nilüfer ilçesi olmak üzere, Bursa'nın meselelerini muhtarlarla birlikte çalışarak çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beşevler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, şehrin menfaatlerine yönelik çalışmalarda muhtarlarla birlikte hareket edeceklerini ifade etti. İhtiyaçların sınırsız, imkânların ise sınırlı olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Önemli olan, doğru adımı atabilmek. İhtiyaçların eksiksiz karşılandığı tek yer yok. Bursa gibi hızlı büyüyen bir şehir, Nilüfer gibi hızlı büyüyen bir ilçede sıkıntıların tamamen sona ermesi mümkün değil. Âcil, öncelikli konularda birlikte hareket edebilirsek, bazı şeylerin üstesinden gelmiş olacağız”dedi.

Başkan Aktaş, Nilüfer ilçesinde öncelikli meselelerin ulaşım, alt yapı, su, kanalizasyon ve içme suyu olduğunu belirtti. Beraberinde turizm ve şehir ekonomisiyle alâkalı bir takım düşüncelerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Süreci sizlerle sağlıklı şekilde götürmek durumundayız. Gönlünüzde herhangi bir siyasî parti olabilir, fakat burada Bursa'nın, Nilüfer'in menfaatine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeşilden gittikçe uzaklaşan ve adeta yeşili özleyen bir Bursa ile karşı karşıyayız. Ciddi bir konut yapılanması var. 0.50 emsal uygulaması ile ciddi bir yoğunlaşma ve bunun getirdiği trafik yükü mevcut. Her gün ulaşımı konuşan bir şehir. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyesinin yapması gerekenler nelerdir. Tasnifleyerek, birlikte hareket etmek önemli. İnşallah el birliğiyle hizmet edeceğiz” diye konuştu.