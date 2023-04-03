Büyükşehir personelleri işaret dili eğitimi alıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere erişimin önündeki engelleri kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personele yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi. BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener tarafından verilen eğitimler her hafta Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek.