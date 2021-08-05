Büyükşehir, üniversite tercihlerinde gençlerin yanında

Bursa'nın 17 ilçesinde kurulan tercih noktalarında adaylara doğru tercih yapmaları için destek olunacak.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı ve BUSMEK koordinesinde, Eka Kurs Merkezi işbirliği ile uzman eğitmen rehber kadrosu eşliğinde 5 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında sabit tercih noktaları ve mobil tercih tırı ile üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verilecek.

Nilüfer, Gürsu ve Kestel'de 8 - 11 Ağustos, Osmangazi ve Yıldırım'da 5 - 13 Ağustos, Gemlik ve Mudanya'da 8 - 10 Ağustos, Büyükorhan'da 6 Ağustos, Orhaneli'nde 7 Ağustos, Keles'te 8 Ağustos ve Harmancık'ta 9 Ağustos'ta sabit tercih noktaları ile rehberlik yapılacak.

Bunun yanı sıra ‘Mobil Tercih Tırı' ile 6 Ağustos'ta İnegöl, 7 Ağustos'ta Yenişehir, 8 Ağustos'ta İznik, 9 Ağustos'ta Orhangazi, 10 - 16 - 17 - 18 Ağustos'ta Osmangazi, 11 Ağustos'ta Karacabey, 12 Ağustos'ta Mustafakemalpaşa ve 13 - 14 - 15 Ağustos'ta Yıldırım'da üniversite adayları tercih desteği alabilecek.