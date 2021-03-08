Büyükşehir'de kadınlar günü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelle bir araya gelerek pasta kesti. Yaptığı görevin ne olduğuna bakmadan tüm kadınların kurum için önemli olduğunu belirten Başkan Aktaş, onlarla sohbet edip çiçek dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bir programla kutlandı. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına hazırlanan pastayı mavi önlüklü çalışanlarla birlikte kesti. Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk'un da hazır bulunduğu programda, Başkan Aktaş kadınlarla sohbet edip onlara çiçek dağıttı.

“Değerli ve önemlisiniz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadının, Türk kültüründe ve dinimizde önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, kadına şiddetin hiçbir zaman kabul edilemeyeceğini belirtti. İnsanlıktan nasibini almamış zavallıların kendi egolarını tatmin etmek adına kadınlara şiddet uyguladığını anlatan Başkan Aktaş, “Cennet anaların ayakları altındadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her ne kadar yılda bir gün olsa da kadınlar her gün değerlidir. Annelerin çocukları için yaptığı fedakarlığı hiçbir baba yapamaz. Anneler ömrünü çocuklarına vakfedebiliyor. ‘Ben ölürsem çocuğuma ne olur' düşüncesini taşıyorlar. Bunu yaptıran annelik ve kadınlık duygusudur. Kurumumuzda farklı birimlerde çalışan 1700 kadın var. Toplam çalışanın yüzde 20'sine denk geliyor. 3 Genel Sekreter Yardımcımızdan biri kadın, 5 başkanvekilimizden biri kadın, Büyükşehir ve BUSKİ'de kadın daire başkanlarımız var. Elbette sayınızın artmasını arzuluyoruz. Bizim için temizlik yapan, çay taşıyan çalışanlarımız en az mimarlar ve mühendisler kadar önemlidir. Yaptığınız görevin önemi yok. Hepiniz değerli ve önemlisiniz. Allah sevdikleriniz ve ailenizle mutlu ve sağlıklı ömürler versin” dedi.