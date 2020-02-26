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Büyükşehir'de personel eğitimi hız kesmeden devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanlığı tarafından Belediye Meclis Salonunda “4857 Sayılı İş Kanunu Ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Eğitimi” gerçekleştirildi.


SGK Başmüfettişi Mahmut Çolak tarafından verilen eğitime Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve 17 İlçe Belediyesi personeli yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, İş Kanununun Temel İlkeleri, İş Sözleşmesinin Feshi, Engelli İstihdamı, Fazla Çalışma Ücreti, Ücret Hesap Pusulası, İşe İade Davaları Ve Sonuçları, İhbar Tazminatı, Ödenme Şartları ve Hesabı, 6772 Sayılı Kanun Kapsamında İlave Tediye Hesabı, Sendika Üyeliği, Toplu İş Sözleşmesi, Arabuluculuk, Yüksek Hakem Kurulu, Özel Hakeme Başvurma konuları hakkında bilgi sahibi oldu.

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