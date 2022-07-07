Büyükşehir'de stajyerlere oryantasyon eğitimi

Stajyer öğrenciler, eğitim sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile hizmet alanlarını daha yakından tanıma imkânı buldu.

Üniversite öğrencileri, ‘meslek, kişisel gelişim, amaç ve hedefleri göz önünde bulundurularak' Büyükşehir Belediyesi'nin farklı hizmet birimlerinde staja başladı. İlerleyen yıllarda hem kent hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak stajyerlerin motivasyonlarını artırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak ve çalışan personelle tanışmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetlere büyük önem verdiğini belirterek, “Bu sebeple birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Hem eğitim hem de sosyal anlamda birçok faaliyetin gerçekleştiği Büyükşehir Belediyesi, kendinizi geliştirmeniz için sizlere sunulan bir fırsattır. Artık sizler Belediyemizin birer çalışanı ve mesai arkadaşımızsınız. Her biriniz bunun bilincindesiniz. Siz gençlere güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Bursa'mıza hizmet etmeye elbirliğiyle devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin stajlarını güvenli ve sağlıklı ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' ve ‘İlk Yardım' konularında da eğitim almaları sağlandı.