Büyükşehir'de ulaşım yatırımları tam gaz

Bursa'da 2018'i yol yılı ilân eden Büyükşehir Belediyesi, kışın yağışsız günleri fırsat bilip asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Bir taraftan akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişleme çalışması gibi küçük dokunuşlarla şehir merkezinde trafiğe nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ilçelerde yol kalitesini artırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış mevsiminin etkisini iyice göstermesine rağmen yağışsız günleri değerlendiren ekipler, Osmangazi'nin Akpınar Mahallesi sınırlarındaki Hancı Caddesi'nde 3000 metrekare kaldırım ve yaya yolu, 1,5 kilometre orta refüj düzenlemesi ve 1,5 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğinde sıcak asfalt çalışmasını tamamlandı. Buna ilâveten 1,5 kilometrelik 6 metre genişliğinde asfalt yapılacak. Yine Osmangazi'nin Albayrak Caddesi'nde de 1400 metre uzunluğunda 3000 metrekare kaldırım ve 2800 metre otopark cebi imalâtı tamamlandı.

Nilüfer ilçesinde de yol çalışmalarında hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Görükle Atatürk Caddesi'nde 1200 metre uzunluğunda 5000 metrekare yaya yolu, 2500 metrekare otopark cebi ve 1200 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde asfaltlama çalışmasını tamamladı. Atatürk Caddesi'nde ilave olarak 1200 metre orta refüj imalâtı ve 1200 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde asfalt yapılacak. Nilüfer ilçesi Bülent Ecevit Caddesi'nde 1300 metre kaldırım imalâtına başlanırken, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu'nda kaldırım ve bisiklet yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Herkes için rahat ulaşım

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım yatırımlarının sadece araç trafiğini kapsamadığını hatırlatarak, “Bu çalışmaların tamamı, halkımızın gerek yaya, gerek bisiklet, gerekse de araçları ile daha rahat dolaşmaları, parklanma sıkıntısı yaşamamaları için yapılan hamleler. Çalışma esnâsında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz” dedi.