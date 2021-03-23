Büyükşehir'den altyapıya köklü çözüm

Toplam 102 milyon TL tutarındaki çalışmaların sonunda hem su kayıp kaçak oranı ciddi anlamda azalacak, hem de vatandaşlar daha temiz suya kavuşmuş olacak.

Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması amacıyla özellikle altyapı yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, hem tüm ilçelerde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını yenilerken, hem de içme suyundaki kayıp kaçak oranını azaltmayı hedefliyor. İnegöl ilçesinin gelecek 50 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmaları ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasını amaçlıyor. Şebeke rehabilitasyonu kapsamında Mesudiye, Yenice, Edebey ve Çiftlikköy mahallelerinin tamamı ile Süleymaniye, Burhaniye, Kemalpaşa, Turgutlap, Mahmudiye ve Hamidiye mahallerinin bir kısmını içine alan bölge ile Edebey ve Çiftlikköy mahalleri içi toplamda 202 kilometre uzunluğunda şebeke hattı ve 112 kilometre evsel içme suyu hattı yapılacak. İsale hattı kapsamında ise Ulupınar ve Kırkpınar kaynaklarından itibaren şehir merkezine ve Yenice mahallesine içmesuyu sağlayacak olan 30 kilometre uzunluğunda isale hatları yenilenecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesinde devam eden içme suyu ve altyapı çalışmalarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerle birlikte inceleyerek bilgi aldı. İnegöl'de yıllardır beklenen altyapı çalışmasına Haziran 2020'de başladıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı çalışmalarının biraz sıkıntılı olabileceğini, ancak İnegöl'ün gelecek 50 yılına yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. İlçe belediyesi üst yapı yatırımlarını yaparken Büyükşehir Belediyesi'nin de altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Aktaş, buradaki çalışmaların ardından yeni İnegöl'deki çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. Toplamda 202 kilometre uzunluğunda şebeke hattı ve 112 kilometre evsel hat bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Şu ana kadar yüzde 40'lık kısmını bitirdik. Evsel abone hatlarına başlandı. İmalatlar devam ediyor. Toplamda 165 kilometre kalan imalatımız var. Normalde bir buçuk yıl süremiz var. Çarşamba günü Hastane Caddesi'ni de açıp, akabinde asfalt yama çalışmalarına başlıyoruz. İsale hattı çalışmalarında ise 18.80 kilometre hat imalatı tamamlandı ve 10,50 kilometre kaldı. İsale işinin ilerlemesi yüzde 64'lere ulaştık” dedi.

Depo kapsamında ilçe merkez mahalleleri, Cerrah, Edebey ve Yenice mahallelerine ait 9 adet ve toplamda 27 bin 200 ton su kapasiteli içme suyu depoları yapılacağını dile getiren Başkan Aktaş, depo imalatlarına yeni deprem yönetmeliğine göre proje tahkik, kontrol işlemlerinin devam etmesi ve mevsimsel şartlardan dolayı başlanamadığını ifade etti. Başkan Aktaş, “Söz konusu içme suyu imalatları Avrupa Yatırım Bankası destekli 102 milyonluk bir yatırım. Hemen akabinde kalan mahallelerimizin suyuyla alakalı ikinci ihale geliyor. Beraberinde kanalizasyon ve yağmur suyuyla alakalı çalışmalar yapılacak. İnşallah 2023 sonuna doğru tamamını toparlayacağız. İş bittiğinde 50 yıl sorun yaşanmayacak. İnsanların evlerinden pırıl pırıl suların da aktığı ortamı sağlayacağız. İnegöl'de yüzde 61 civarında olan su kayıp kaçağı da çalışmaların sonunda yüzde 10-15'lere gerileyecek. İnegöl'ün uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacağı altyapı oluşturmuş olacağız. Sabır gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.