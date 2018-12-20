Büyükşehir'den Anadolu Efes'e

Yetiştirdiği sporcularla adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yapısından Türk basketboluna kazandırdığı 2005 doğumlu yıldızı Tolga Öz'ü Anadolu Efes'e transfer etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediyepsor Kulübü Basketboldan sorumlu yöneticileri Dergah Alkan, Yunus Emre Gelen, Anadolu Efes Kulübü Alt Yapı Sorumlusu Erdal Bibo, antrenörler Özcan Çakar, Berat Şakrakdil, sporcu Tolga Öz ve ailesi katıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Dergah Alkan, alt yapıya yaptıkları yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Maksatlarının küçük yaştan itibaren sporu sevdirerek, ülke sporuna değerli sporcular yetişmesini sağlamak olduğunu söyleyen Alkan, “Bugün, Büyükşehir Belediyespor Kulübü için mutlu bir gün. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bizler, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren önemli tarama ve eğitimlerden geçirerek yetiştiriyoruz. Alt yaş gruplarında çocuklarımızın daha iyi spor yapmaları adına tüm imkanlarımızı sağlıyoruz. Antrenörlerimiz büyük emekler sarf ediyor. Bu önemli emeklerin karşılığını da Tolga kardeşimizi Anadolu Efes gibi, Türkiye'nin en köklü takımlarından birine transfer ederek alıyoruz. Birçok sporcumuz transfer talepleri alıyo,r fakat biz yönetim olarak, onları daha iyi eğitim alabileceği, kendilerini daha fazla geliştirebileceği adreslere yönlendirmek istiyoruz. Tolga artık Anadolu Efes takımı için mücadele edecek” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Gelen ise, Tolga'nın, basketbol için önemli bir kulüp olan Anadolu Efes'te forma giyecek olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

“Hedefimiz A takımda oynatmak”

Tolga'nın kendi takımlarına güç katacağını söyleyen Anadolu Efes Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, sporcunun kısa süre içinde milli takım formasını giyebileceğini belirtti. Büyükşehir Belediyespor çatısı altında sporcuların iyi bir eğitim aldıklarının ortada olduğunu da vurgulayan Bibo, “Türkiye çapında sporcu taramaları yapıyoruz. Tolga da o taramalarda gözümüze takıldı. Maçlarını takip ettik. Kendisini hemen kulübümüze katmak için çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediyespor ile irtibata geçtik. Onlar da bize yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A takım düzeyinde bir erkek takımı olmamasına rağmen, alt yapıda önemli işler başarmış gerçekten. Bunu maçlarını izlerken gördük. Alt yapılarına önem veren bir kulüp. Bundan dolayı yöneticileri ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Biz Tolga'nın A takım düzeyinde basketbol oynaması için çaba sarf edeceğiz. Gelişimini takip edeceğiz. Oynamaya başladıktan itibaren milli takım radarına takılacağına eminiz” diye konuştu.

Genç sporcu Tolga Öz ise önemli bir kulübe gidecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Emeklerinden dolayı antrenörlerine teşekkür eden genç sporcu, “Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve antrenörlerimin üzerimde büyük emeği var. Basketbol için çok önemli bir takıma gidiyorum. İnşallah kendimi daha da geliştirip Bursa'yı, ailemi ve antrenörlerimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Anadolu Efes Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yöneticileri Alkan ve Gelen'e isimleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın adının bulunduğu 16 numaralı forma hediye etti.