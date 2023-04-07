Büyükşehir'den anlamlı iftar

günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü nedeniyle ‘Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' temalı iftar programına ev sahipliği yaptı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilciler katıldı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftar programı Büyükşehir Belediye Orkestrası'nın mini tasavvuf müziği konseri ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasının ardından oruçlar birlikte açıldı.

Her Ramazan ayının 15'inci gününün Yetimler Günü olarak kabul edildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kendisinin de küçük yaşta yetim kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Babasını kaybetmiş biri olarak, içinde bulunduğunuz psikolojiyi ben de yaşadım. Hiçbir zaman geri gelemeyecekler ama kendi çocuklarınıza vereceğiniz emekle, gayretle onlar hayırlı evlat olacaklar ve ülkemize hizmet edecek hale dönüşecekler. Anne ve babanın yükü ağır. Onların ilgisi ve sevgisi çok önemli. Son yıllarda devletimizin çok büyük bir emeği var. Sizlere daha iyi hizmet sunmak için, mutlu etmek için çalışıyorlar. Ramazanınız mübarek olsun, şimdiden bayramınız da kutlu olsun. Bizi yetiştiren anne ve babalarımızın mekanları cennet olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, okuduğu İstiklal Marşı ile salonu coşturan küçük öğrenci Asel Turan'a tebrik etti.

Başkan Aktaş, iftar programının ardından da üniversite eğitimi almak için Bursa'ya gelen Filistinli gençlerle Birlik Vakfı'nda bir araya geldi. Üniversiteli gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, Filistinli gençlerin Bursa'da kendilerine emanet olduğunu vurguladı.