Büyükşehir'den bağımlılıkla mücadele eğitimi

Eğitim programları ile personelin ‘teknik ve mevzuat eğitimleri dışında' kişisel gelişimine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik ‘madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konulu' eğitim düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı programında bulunan ‘Madde ve Teknoloji Bağımlılığı' konulu eğitim, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitim, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GADEM (Gençlik ve Aile Destek Merkezi) bünyesindeki Sosyolog Hülya Özkan Timur ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Nalçacı'nın iki ayrı sunumuyla gerçekleştirildi. Madde bağımlılığı konusunu ele alan Timur, alkol, sigara, uyuşturucu madde bağımlılığının psiko-sosyal oluşum aşamaları, bedene verdiği zararlar, bağımlılığın insan hayatına getirdiği sosyal sorun ve psikolojik rahatsızlıklar konularında bilgiler verdi. Bağımlılıktan kurtulmanın alternatif yollarını da anlatan Timur, sunumunu zengin görsel ve videolarla destekledi.

Programın ikinci bölümünde teknoloji bağımlılığı konulu sunum yapan Uzm. Klinik Psikolog Merve Nalçacı, dünya ve Türkiye'de internet erişim oranları hakkında istatistiki bilgiler verdi. Literatüre yeni giren kavramlara değinerek, telefonsuz ve internetsiz kalma korkusuna ve bunun kişide oluşturduğu olumsuz etkilere değinen Nalçacı, teknoloji bağımlılığının neleri içerdiğini ayrıntılarıyla anlattı. Nalçacı, son iki yıldır hem dünyayı hem de Türkiye'yi olumsuz etkileyen pandeminin bağımlılıkta yaşattığı niceliksel artışa dikkat çekti.