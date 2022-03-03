Büyükşehir'den eğitimde yapay zeka hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği ‘Anla Hızlan Odaklan Başar (AHOB)' adlı yapay zeka projesi, eğitimde başarı çıtasını daha da yükseltecek.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha donanımlı olmasına yönelik geliştirdiği eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Anla Hızlan Odaklan Başar (AHOB)' adlı yapay zekâ projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce devlet okullarında uygulanmaya başlanacak. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zekasoft arasında yapılan protokol ile Bursa genelindeki 6 bin kişilik 8.sınıf öğrencisine AHOB projesi lisansı alındı. Lisanslar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı 90 okula iletildi.

AHOB projesinin toplantısı; AHOB Genel Müdürü Aytaç Temur, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Müdürü (Bursa BTM) Ayşe Hacıoğlu ve 90 öğretmenin katılımıyla Bursa BTM'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Aytaç Temur, bu yazılım ile öğrencilerin derslerindeki başarıları artırmayı ve sosyal sorumluluk duygusu içerisinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Programa ilk etapta 8.sınıf öğrencisi olan ve LGS'ye hazırlanan 6 bin dolayında öğrencinin katılacağını dile getiren Temur, “AHOB ile; LGS sınavında çıkması muhtemel uzun metin sorularını hızlı okumayı, okuduğunu anlamayı ve zamandan tasarruf ederek güzel sonuca ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin her daim öğrencilerin yanında olduğunu ve çeşitli projeler yaparak gelişimlerine büyük katkı sunduğunu ifade eden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Müdürü Ayşe Hacıoğlu ise, “Bu tip ve buna benzer projeler ile her zaman değerli öğrencilerimizin yanında olacağız. Proje kapsamında gönüllü olan öğretmenlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu projede, geleceğimiz olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.