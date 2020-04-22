Büyükşehir'den ilçelere dezenfektan desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'la mücadele çalışmaları, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla ‘etkin bir şekilde' sürüyor. Kent merkezi ile ilçelerdeki açık ve kapalı tüm alanları düzenli olarak ilaçlayan, ihtiyaç sahiplerinin her türlü isteğine cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, hizmet yelpazesinde ilçe belediyelerini de ihmal etmiyor. Salgına karşı temin edilen 20 tonluk dezenfektan malzemesi, ilçe belediyelerine teslim edilmeye başlandı. Yıldırım Belediyesi yetkililerine yapılan ilk teslimat, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Demirtaş'taki Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşti.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak Başkan Alinur Aktaş'ın sağladığı imkanlar ile koronavirüse karşı halk sağlığını korumak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Normalde gün içerisine planlanan faaliyetleri yaşanan olağanüstü hal nedeniyle 7/24 esasına göre sürdürdüklerini belirten Fidan, “Ekiplerimizi de bu yönde aynı hassasiyetle koordine ediyoruz. Bir yandan dezenfeksiyon çalışmaları yaparken diğer yandan ilçe belediyelerimizi malzeme konusunda destekliyoruz. Tehdit ortadan kalkana kadar mesaimize devam edeceğiz” dedi.