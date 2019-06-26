İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den kan bağışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli kan bağışladı.


Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, kan bağışı kampanyası düzenledi. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli 350 personel, gönüllü kan bağışçısı olurken, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne gelen Kızılay'ın mobil kan bağışı aracında kan alımlarına başlandı. Kayıt formlarını dolduran personel, tek tek bağış yaparken, bağışçıların tamamı kan verene kadar kampanyanın devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.